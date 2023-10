Raspadori, Spalletti e il ‘doppio Jack’ contro Malta: la tattica di Luciano

Il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, pronto a lanciare Raspadori titolare nella sfida Italia-Malta di questa sera.

Questa sera, l’Italia affronterà Malta, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il Ct della Nazionale Italia, Luciano Spalletti, sembra aver deciso di puntare su una tattica audace, il “doppio Jack”, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano, Spalletti opterà per l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori, come titolare nella sfida contro Malta.

Nonostante Raspadori non stia attraversando un periodo particolarmente luminoso con il Napoli, con pochi minuti in campo e solo un gol segnato finora, Spalletti sembra pronto a dar fiducia al giovane talento. Con gli infortuni di Immobile e Retegui, la competizione per il ruolo di attaccante titolare vede Raspadori e Scamacca contendersi il posto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe essere proprio Raspadori a guidare l’attacco italiano stasera, affiancato da Bonaventura.

La tattica potrebbe variare durante la partita, trasformandosi da un 4-3-3 a un 4-2-3-1, con particolare enfasi sul palleggio e sulle linee di passaggio inventate da Bonaventura. Se Malta riuscisse a resistere all’attacco italiano, Spalletti potrebbe considerare l’opzione di far entrare in campo il centravanti dell’Atalanta, recentemente rilanciato dal suo allenatore Gasperini, particolarmente utile nel gioco aereo.

“Palleggio e triangoli per avvicinarsi alla porta. Spalletti proverà ad accenderlo con le linee di passaggio inventate da Bonaventura, ci saranno fasi di gioco in cui vedremo il 4-3-3 trasformarsi in 4-2-3-1. Se Malta dovesse resistere, entrerà in corsa il centravanti dell’Atalanta, appena rilanciato da Gasp, utile nel gioco aereo. Lucio si augura di non averne bisogno. Raspadori davanti non verrà lasciato solo. Tridente veloce, di fantasia e cambio di passo”.

L’Italia si prepara a scendere in campo con un tridente veloce, dotato di fantasia e capacità di cambiare ritmo. Raspadori non sarà lasciato solo, e Spalletti spera che questa combinazione di talento e strategia possa garantire una vittoria fondamentale per il cammino verso Euro 2024.