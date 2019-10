In Germania vogliono Koulibaly. Quanti top club sul difensore!

In Germania vogliono Koulibaly, la notizia viene lanciata da Sky Sport Deutschland che parla di un interessamento concreto di almeno due club teutonici.

“Ho rifiutato un’offerta da 105 milioni di euro, ma prima o poi sarò costretto a vendere Kalidou Koulibaly“. Con queste parole il presidente del Napoli Aurelio De Luarentiis ha riacceso le speranze per quei top club che vogliono acquistare il difensore senegalese.

Calciomercato Napoli – sirene tedesche

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland in Germania vogliono Koulibaly. Il difensore è entrato nel mirino del Bayern Monaco, che ci sta facendo più di un pensiero. Altra squadra interessata tedesca interessata ad acquistare il senegalese è il Borussia Dortmund, che avrebbe messo gli occhi anche su Dries Mertens. Ma Kalidou Koulibaly è molto ricercato sul calciomercato, tanto che anche altri top club europei hanno messo gli occhi sul difensore del Senegal: il Manchester United lo cerca da tempo, così come il Liverpool ma anche il Real Madrid ha cominciato a chiedere informazioni. Lo stesso Real che ha messo nel mirino pure Fabian Ruiz.

La reazione di De Laurentiis

Fino ad ora Aurelio De Laurentiis ha sempre rispedito al mittente le offerte di acquisto per Koulibaly, che è senza dubbio uno dei difensori più forti al mondo. Il presidente ha messo in conto di doverlo vendere prima o poi, ma per ora resiste e non è intenzionato a cederlo. Per farlo traballare qualsiasi squadra si dovrebbe presentare con un’offerta fuori da ogni schema, che suberi abbondantemente i 105 milioni che il presidente del Napoli ha già ammesso di aver rifiutato nella precedente finestra di calciomercato.