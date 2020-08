Ciro immobile è stato vicino al Napoli. L’attaccante della Lazio osannato A Torre Annunziata parla del mercato e del suo futuro.

NAPOLI. Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A con la Lazio e prossima Scarpa d’Oro, è stato vicino al Napoli. L’attaccante di Torre Annunziata durante la serata in suo onore organizzata dalla cittadina vesuviana ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono stato più volte vicino al Napoli ma con Insigne non parlo mai di mercato. Con il rinnovo mi proietto per altri quattro anni alla Lazio, vogliamo provarci per lo scudetto e spero di vivere la Champions da protagonista. Inoltre vogliamo fare bene agli Europei, abbiamo fatto un percorso con mister Mancini“.

Immobile è tornato in Campania per le vacanze estive ed è stato osannato nella sua città. A Torre Annunziata è comparso uno striscione tutto per l’attaccante della Lazio: “Immobile orgoglio oplontino”. I record e le giocate hanno fatto clamore ovunque, soprattutto nella sua terra. Che il bomber biancoceleste tiene sempre nel cuore. C’è affetto reciproco con i suoi cittadini. Dopo il record di gol fatto registrare a Napoli, Ciro si è subito ritirato a casa sua da mamma e papà. La prima corona da re goleador d’Europa gliel’ha messa proprio mamma Michela a casa sua. In queste settimane di vacanze poi, Immobile viene festeggiato un po’ ovunque sulla Costiera Amalfitana. Sta trascorrendo le ferie in Campania. Ad ogni ristorante c’è una torta per lui.