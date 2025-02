Il Mattino: “Napoli, Conte gestisce l’emergenza in vista del Como: Spinazzola titolare, rinnovo vicino per Meret”

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Como in un clima di piccola emergenza, ma il tecnico Antonio Conte mantiene il controllo della situazione. Come riportato da Pino Taormina su Il Mattino, tra infortuni, rientri accelerati e scelte tattiche studiate al millimetro, Conte riesce ancora una volta a trasformare le difficoltà in opportunità.

https://www.ilovepalermocalcio.com/gazzetta-dello-sport-ludinese-fa-fuori-lucca/

Emergenza gestita: Spinazzola titolare, Raspadori esaltato nel 3-5-2

Nonostante gli infortuni muscolari che hanno colpito la rosa partenopea nelle scorse settimane, sia Olivera che Spinazzola sono tornati disponibili. Tuttavia, Conte ha deciso di puntare sull’ex romanista, che sembra essere quello in condizioni migliori.

In un contesto normale, sarebbe stato ancora il turno di Mazzocchi, ma il suo infortunio ha accelerato il rientro di Spinazzola. Conte dimostra ancora una volta la sua abilità nel gestire le emergenze: l’ex CT azzurro è un maestro nel mantenere la calma nei momenti di tensione, trasformando potenziali crisi in occasioni di crescita.

In attacco, spazio a Raspadori, che si troverà a suo agio nel 3-5-2 disegnato su misura per le sue caratteristiche. Conte ha chiesto a Politano di sacrificarsi, arretrando il suo raggio d’azione nel ruolo di quinto di centrocampo. A sinistra, invece, ci sarà proprio Spinazzola, che ha ricevuto il via libera dallo staff medico per giocare senza rischi.

Rinnovo Meret: intesa vicina, fumata bianca in settimana

Dalla tribuna del Sinigaglia, oggi, ci sarà anche Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret, che seguirà la partita prima di incontrare il direttore sportivo Giovanni Manna per discutere il rinnovo del portiere azzurro.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, le parti sono vicine a un accordo biennale fino al 2027, con opzione unilaterale per un ulteriore anno. Meret, reduce da una delle sue migliori stagioni con la maglia del Napoli, sembra orientato ad accettare le condizioni proposte dalla società.

Il rinnovo dovrebbe essere formalizzato tra martedì e mercoledì a Napoli. La volontà di Conte è chiara: confermare Meret anche per la prossima stagione. Perdere il portiere a parametro zero non è mai stata un’opzione, e il presidente Aurelio De Laurentiis ha già dato il suo via libera alla chiusura della trattativa.

Tifosi azzurri in massa a Como: occhi puntati sulla sicurezza

La partita contro il Como si preannuncia infuocata anche sugli spalti. Se ufficialmente il settore ospiti dovrebbe accogliere circa 900 tifosi azzurri, la presenza di moltissimi napoletani residenti in Lombardia potrebbe gonfiare le cifre fino a quota 4.000 spettatori di fede partenopea.

Il club lariano, in occasione della gara delle 12:30, ha previsto anche birra gratuita per i tifosi presenti, ma il Viminale sta monitorando la situazione con grande attenzione.

La trasferta segna infatti il ritorno dei tifosi residenti in Campania dopo quasi tre mesi di stop, e c’è il timore che alcune frange possano tentare di raggiungere Como senza biglietto, come accaduto recentemente a Torino.

I controlli saranno serrati e l’esito della giornata influenzerà anche le disposizioni per la successiva trasferta del Napoli a Venezia. In caso di problemi, la questura potrebbe revocare la possibilità di vendita dei biglietti ai residenti campani, anche se al momento non sono previsti divieti.

Orari contestati: De Laurentiis contro la Lega e Dazn

Il presidente Aurelio De Laurentiis non sarà presente oggi a Como, ma non ha nascosto il proprio disappunto per la decisione della Lega Serie A e di Dazn di fissare la sfida scudetto tra Napoli e Inter alle ore 18:00 di sabato.

De Laurentiis ritiene che un orario del genere penalizzi la visibilità internazionale della Serie A e riduca l’appeal del prodotto calcio italiano all’estero.

Il Napoli alla prova Como: tra emergenza e ambizioni

Il Napoli è chiamato a gestire l’ennesima situazione complicata, ma il pragmatismo di Conte e l’unità del gruppo sembrano essere le armi migliori per superare anche questo ostacolo.

La trasferta di Como rappresenta una tappa fondamentale in vista del big match contro l’Inter, e i tifosi azzurri sono pronti a invadere pacificamente il Sinigaglia, trasformandolo in un piccolo Maradona.