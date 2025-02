Napoli-Inter, tensione pre-partita: bufera social su arbitraggi e squalifiche mancate

Manca meno di una settimana al big match tra Napoli e Inter, ma il clima è già rovente, soprattutto dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Genoa, che ha scatenato polemiche e accuse di favoritismi arbitrali. I social si sono infiammati con i tifosi partenopei che gridano all’ingiustizia, mentre i sostenitori interisti rispondono con ironia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, due episodi specifici hanno alimentato la polemica, gettando benzina sul fuoco in vista del delicatissimo scontro diretto al Maradona.

Caso Mkhitaryan: ammonizione mancata e bufera social

Il primo episodio che ha fatto discutere riguarda Henrikh Mkhitaryan. Durante la sfida contro il Genoa, il centrocampista armeno è stato protagonista di una trattenuta su Miretti lanciato verso la metà campo avversaria. L’arbitro Piccinini ha scelto di non ammonire il giocatore, una decisione che ha scatenato l’ira dei tifosi napoletani.

Il punto focale della protesta è la posizione di Mkhitaryan: il centrocampista era diffidato e l’ammonizione avrebbe comportato la squalifica per il match contro il Napoli.

Sui social l’indignazione si è diffusa a macchia d’olio:

“Palese, in Serie A ormai vigono due regolamenti”

“Ammonizione sacrosanta non data: e con chi gioca sabato il Napoli? Ah, con l’Inter…”

“Cartellino giallo in tutti i pianeti ma non a San Siro”

Dal canto loro, i tifosi interisti hanno risposto con ironia, sottolineando come Mkhitaryan non sia in un grande momento di forma: “Mkhitaryan non è stato ammonito e quindi non sarà squalificato. Poi non venite a dire che favoriscono l’Inter…”.

Il “caso Lautaro”: polemiche sulla mancata squalifica

Il secondo episodio che ha scatenato ulteriori critiche riguarda Lautaro Martinez. La polemica si è riaccesa dopo il gol segnato al Genoa, ma l’origine risale alla sfida contro la Juventus, durante la quale l’argentino è stato accusato di aver pronunciato un’espressione blasfema.

Il labiale, ripreso dalle telecamere, ha spinto molti a chiedere una squalifica per il capitano interista. Tuttavia, l’assenza di prove audio — elemento essenziale per il Giudice Sportivo — ha evitato qualsiasi sanzione.

Sui social i tifosi non ci stanno:

“L’Inter vince con un giocatore che non doveva essere in campo perché da squalificare”

Lautaro, dopo la gara col Genoa, ha risposto alle critiche:

“Quando si parla tanto e male di una persona dà fastidio. Quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio. Ho insultato, ma non ho bestemmiato. Cerco di trasmettere rispetto anche ai miei figli. È una cosa che non accetto e vado avanti per la mia strada”.

Tensioni in vista del big match

L’ambiente è già carico di tensione e il clima pre-partita promette scintille. La sfida tra Napoli e Inter non sarà solo una battaglia in campo, ma anche un confronto tra tifoserie che, già da ora, si sfidano sui social.

Le polemiche arbitrali rischiano di pesare sull’atmosfera del match, che sarà uno snodo fondamentale nella corsa scudetto.

Il Maradona si prepara ad accogliere una sfida ad altissimo tasso emotivo, con i riflettori puntati su ogni dettaglio, dentro e fuori dal campo.