Ignoffo: “Napoli, reagisci contro l’Inter. Serve consapevolezza per tornare in corsa”

Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, analizzando il momento delicato degli azzurri e proiettandosi sullo scontro diretto contro l’Inter.

«Le scelte dei calciatori possono essere determinanti, sia in positivo che in negativo. L’autogol di Rrahmani ne è un esempio: ha complicato la gara e costretto il Napoli a cambiare atteggiamento», ha spiegato Ignoffo, sottolineando come certi episodi possano influire sull’andamento della partita. «Gli azzurri hanno ceduto contro una squadra che gioca un buon calcio e che darà fastidio a molte altre formazioni».

Ignoffo vede però la sfida con l’Inter come l’occasione perfetta per rilanciarsi: «È un momento negativo, ma proprio queste gare possono accendere la scintilla. Contro l’Inter bisogna dare tutto, trasmettendo la voglia di lottare fino alla fine. Nulla è compromesso, serve solo ritrovare quel piglio che aveva portato risultati in passato».

Il tecnico ha poi evidenziato il valore di alcuni singoli, tra cui Billing: «Ha fatto una buona partita, come molti altri azzurri, eccezion fatta per due o tre che non hanno reso al massimo. Ma sono convinto che la squadra avrà una grande reazione nelle prossime gare. Una vittoria potrebbe trasformare l’attuale amarezza in entusiasmo».

Riguardo al modulo, Ignoffo non si concentra solo sull’aspetto tattico: «Più che tornare al 4-3-3, il Napoli deve ritrovare consapevolezza nei propri mezzi. Spinazzola offre imprevedibilità e cambio di passo, elementi che potrebbero fare la differenza. Ma è la testa che conta: se credi di poter battere l’Inter, puoi farlo».

Infine, un messaggio chiaro ai tifosi e alla squadra: «Guardiamo al presente. Solo così ci si può costruire un futuro migliore. Ragioniamo partita dopo partita e il Napoli potrà ancora dire la sua».