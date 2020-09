Gazzetta: “Milik si impunta, pronto a rifiutare l’offerta della Roma”

Milik alla Roma sembra tutto fatto, ma secondo Gazzetta dello Sport il polacco è pronto a rifiutare 5 milioni di euro di ingaggio.

C’è un giallo per il passaggio di Milik alla Roma, secondo Gazzetta dello Sport l’incastro definitivo era ad un passo dall’andare in porto ma rischia di saltare. Il pezzo sul web è firmato dall’esperto di mercato Carlo Laudisa che scrive: “I tre club hanno apparecchiato tutti i tasselli di una maxi operazione che segnerebbe il calciomercato della Serie A, ma c’è un no di mezzo che frena tutto. Anzi, un “nie”, come si dice in polacco”. Anche nel pomeriggio, però, da più parti si insiste con una cessione imminente del polacco in maglia giallorossa, anche perché Dzeko sembra vicinissimo a vestire la maglia della Juventus che non può aspettare Suarez.

Milik alla Roma: il punto di Gazzetta dello Sport

A complicare la trattativa che porta l’ex Ajax a Roma è proprio il calciatore. Secondo quanto riferito da Laudisa il polacco è ha rifiutato la proposta della Roma: quinquennale da 5 milioni di euro all’anno, ovvero molto di più di quanto guadagna al Napoli. Secondo il portale al momento è tutto fermo, ma si lavora ancora per sbloccare questo affare.