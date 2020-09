Il Napoli ha svolto oggi una seduta di allenamento a Castel Volturno, lavoro personalizzato per Mario Rui. Rientra Stanislav Lobotka.

Il Napoli prepara la sfida con il Parma di domenica 20 settembre alle 12.30. Oggi gli azzurri si sono allenati in mattinata al training center di Castel Volturno. La squadra è stata divisa su due campi, cominciando la sessione don un riscaldamento a secco. Poi lavoro aerobico ed esercitazioni di passaggi, di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Come fa sapere dal sito ufficiale la SSCN: “Luperto ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka è rientrato in gruppo. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo“.

In questi giorni in casa Napoli oltre che il mercato, con Milik vicino alla Roma, tiene banco anche il possibile cambio di modulo. A quanto pare Gattuso vorrebbe puntare inizialmente sul 4-3-3. Questo prevede un ballottaggio tra Osimhen e Mertens. Il tecnico del Napoli dovrà sciogliere i dubbi nei prossimi allenamenti per capire chi mandare in campo dal primo minuto nella sfida con il Parma. Prima gara del nuovo campionato di Serie A. Partire bene è già importante per il Napoli che ha chiuso la scorsa stagione in calando, anche se ha vinto una Coppa Italia. (Fonte Foto SSCN)