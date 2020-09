Luis Muriel disegna la griglia per lo scudetto del campionato di serie A 2020/21.

L’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Muriel ha parlato del Campionato di calcio di Serie A e ha disegnato la personale griglia scudetto. Ecco le parole di Muriel sulla sfida scudetto:

“Attenta Juve, per lo scudetto ci siamo anche noi. Facendo una stagione come quella dello scorso anno e rimanendo concentrati in alcune partite nelle quali abbiamo perso punti che ci hanno lasciato un po’ di rammarico…

Questo ci deve servire per questa stagione, per quello che vogliamo fare, sicuramente lavorando bene e vincendo più partite possibili saremo li anche noi a lottare per quello che resta sempre un sogno“.

La griglia scudetto



“Per lo scudetto ci siamo anche noi. Sarà un bel campionato, non so se sarà facile per la Juve vincere come negli anni precedenti.

L’Inter si sta rafforzando molto, poi il Milan, che ha concluso lo scorso anno con entusiasmo vincendo tante partite. E’ una squadra che ha voglia di fare bene.

In seconda fila le altre 3-4 squadre che negli ultimi anni lottano sempre per le posizioni di vertice, come Lazio, Roma, Napoli“.