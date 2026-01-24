24 Gennaio 2026

Gazzetta dello Sport: "Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasce"

Manna a Londra: svelato il vero motivo, non solo Osimhen-Lukaku

Il Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di investire sul futuro senza rinunciare all’ambizione immediata. L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, rappresenta il primo vero colpo invernale degli azzurri: operazione da circa 20 milioni complessivi con il Verona e contratto quinquennale fino al 2030. Un’operazione raccontata nei dettagli da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club abbia scelto di dribblare la logica del saldo zero per rilanciare qualità e profondità offensiva.

Giovane è atterrato a Milano nella tarda serata di venerdì, pronto a sostenere le visite mediche prima di raggiungere il ritiro del Napoli a Torino. L’obiettivo dello staff tecnico è averlo subito a disposizione, almeno in panchina, per la sfida con la Juventus. Un impatto rapido in una nuova dimensione, per un talento che il Verona aveva pescato pochi mesi fa e che ora diventa una scommessa tecnica e patrimoniale per il club di De Laurentiis. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata possibile grazie a un accordo lampo con l’entourage e a una struttura economica che prevede bonus destinati a maturare già nel prossimo esercizio.

Il contratto garantisce al giocatore un ingaggio in crescita e al Verona una parte immediata dell’incasso, con il resto legato a premi e obiettivi. Un investimento che il Napoli considera strategico per uscire dall’emergenza offensiva e dare a Conte una soluzione giovane, dinamica e già pronta al confronto con la Serie A. Come evidenziato ancora da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’idea è quella di inserire subito Giovane nel gruppo per accelerarne l’adattamento e valutarne un possibile impiego già nelle prossime settimane.

Ma il mercato azzurro non si ferma qui. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un ulteriore rinforzo offensivo, possibilmente un profilo capace di muoversi tra le linee o di agire da esterno. Restano vivi i contatti per Daniel Maldini, mentre nella short list figurano anche Jeremie Boga, Raheem Sterling, Abde Ezzalzouli e Jadon Sancho, con operazioni condizionate dal tema del saldo zero e dalla sostenibilità degli ingaggi. Una fase di studio e valutazione che, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe trasformarsi rapidamente in un’accelerazione se si apriranno spiragli favorevoli sul piano economico.

Il Napoli ha scelto di non restare immobile: Giovane è il primo tassello, il mercato può regalare ancora sorprese.

