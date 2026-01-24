24 Gennaio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia all’esterno: Abde, Boga e Sancho nella short list di Conte”

redazione 24 Gennaio 2026
Manna: "Vi racconto la chiamata che ha cambiato tutto e l'ordine di Conte"

Il mercato scorre veloce e il Napoli riflette sulle prossime mosse. Dopo aver chiuso per Giovane, il club azzurro è pronto a inserire in rosa un altro attaccante esterno: le partenze di Lucca e Lang hanno infatti lasciato scoperto il reparto, che necessita di un rinforzo immediato per affrontare un gennaio ad alta intensità e un febbraio altrettanto impegnativo. Servirà un profilo pronto all’uso, capace di incidere subito nelle rotazioni di Conte. Il quadro generale è stato delineato da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport.

La lista dei candidati resta ampia e articolata. In cima alle preferenze c’è Abde Ezzalzouli del Betis: il marocchino, 24 anni, è uno dei punti di forza della squadra di Pellegrini, abile nello strappo e nell’uno contro uno. Il club andaluso lo lascerebbe partire solo davanti a un’offerta importante, tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una pista complessa, ma non impossibile, come sottolineato ancora da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport.

Tra i nomi che tornano d’attualità c’è anche Jeremie Boga, fermo dallo scorso 30 novembre dopo la trasferta del Nizza a Lorient e al centro di una situazione ambientale complicata in Francia. L’ex Atalanta e Sassuolo attende di conoscere la sua prossima destinazione, con la sensazione che l’esperienza in Ligue 1 sia ormai arrivata al capolinea. Riflettori accesi anche su Jadon Sancho: l’inglese ha appena segnato il suo primo gol stagionale con l’Aston Villa in Europa League, ma in Premier viene utilizzato con il contagocce da Emery e il prestito dal Manchester United potrebbe interrompersi in anticipo. Nell’elenco figura anche Daniel Maldini dell’Atalanta, profilo più duttile, capace di agire tra fascia e zona centrale. Un ventaglio di opzioni analizzato in profondità da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport.

Non è escluso che nella lista possa entrare anche Armand Laurienté del Sassuolo, esterno rapido e abile nel dribbling, ideale per aumentare il tasso di imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Al momento non ci sono stati contatti diretti con il club emiliano, ma la candidatura resta concreta. Molto dipenderà dalle scelte tattiche di Conte, dal rientro di Anguissa e dalle condizioni degli infortunati. Perché nel mercato, come ricordato ancora da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport, tutto può cambiare rapidamente: ciò che oggi è una semplice idea, domani può diventare una trattativa calda.

Altro

conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Corriere dello Sport: “Conte sfida il passato per il futuro Champions”

redazione 23 Gennaio 2026
André-Frank Zambo Anguissa (LaPresse) Napolipiu

Anguissa ci riprova

redazione 22 Gennaio 2026
De Laurentiis: "Ho corteggiato Conte per un anno, ora sono contento"

Corriere dello Sport: “Le big di serie A si schierano contro il Napoli”

redazione 22 Gennaio 2026
conte

Conte duro dopo Copenaghen: «Livello non all’altezza»

redazione 21 Gennaio 2026
6eaf5c097d

McTominay: «Inaccettabile non vincere»

redazione 21 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-20 070027

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli si gioca tutto stasera al Parken di Copenaghen”

redazione 20 Gennaio 2026

Ultimissime

david-lapresse-napolipiu.com (1)

Jonathan David, il no al Napoli e la sfida Juve: “Qui voglio diventare un campione”

redazione 24 Gennaio 2026
Manna: "Vi racconto la chiamata che ha cambiato tutto e l'ordine di Conte"

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia all’esterno: Abde, Boga e Sancho nella short list di Conte”

redazione 24 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-24 063809

Corriere dello Sport: “Napoli, notte Giovane”

redazione 24 Gennaio 2026
Anguissa

Napoli, Anguissa out anche con la Juve: Lukaku torna tra i convocati

redazione 23 Gennaio 2026
manna-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a Torino

redazione 23 Gennaio 2026