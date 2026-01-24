Corriere dello Sport: “Napoli, caccia all’esterno: Abde, Boga e Sancho nella short list di Conte”
Il mercato scorre veloce e il Napoli riflette sulle prossime mosse. Dopo aver chiuso per Giovane, il club azzurro è pronto a inserire in rosa un altro attaccante esterno: le partenze di Lucca e Lang hanno infatti lasciato scoperto il reparto, che necessita di un rinforzo immediato per affrontare un gennaio ad alta intensità e un febbraio altrettanto impegnativo. Servirà un profilo pronto all’uso, capace di incidere subito nelle rotazioni di Conte. Il quadro generale è stato delineato da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport.
La lista dei candidati resta ampia e articolata. In cima alle preferenze c’è Abde Ezzalzouli del Betis: il marocchino, 24 anni, è uno dei punti di forza della squadra di Pellegrini, abile nello strappo e nell’uno contro uno. Il club andaluso lo lascerebbe partire solo davanti a un’offerta importante, tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una pista complessa, ma non impossibile, come sottolineato ancora da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport.
Tra i nomi che tornano d’attualità c’è anche Jeremie Boga, fermo dallo scorso 30 novembre dopo la trasferta del Nizza a Lorient e al centro di una situazione ambientale complicata in Francia. L’ex Atalanta e Sassuolo attende di conoscere la sua prossima destinazione, con la sensazione che l’esperienza in Ligue 1 sia ormai arrivata al capolinea. Riflettori accesi anche su Jadon Sancho: l’inglese ha appena segnato il suo primo gol stagionale con l’Aston Villa in Europa League, ma in Premier viene utilizzato con il contagocce da Emery e il prestito dal Manchester United potrebbe interrompersi in anticipo. Nell’elenco figura anche Daniel Maldini dell’Atalanta, profilo più duttile, capace di agire tra fascia e zona centrale. Un ventaglio di opzioni analizzato in profondità da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport.
Non è escluso che nella lista possa entrare anche Armand Laurienté del Sassuolo, esterno rapido e abile nel dribbling, ideale per aumentare il tasso di imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Al momento non ci sono stati contatti diretti con il club emiliano, ma la candidatura resta concreta. Molto dipenderà dalle scelte tattiche di Conte, dal rientro di Anguissa e dalle condizioni degli infortunati. Perché nel mercato, come ricordato ancora da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport, tutto può cambiare rapidamente: ciò che oggi è una semplice idea, domani può diventare una trattativa calda.