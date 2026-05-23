24 Maggio 2026

Gael Monfils condivide un messaggio potente e carico di emozioni prima della finale a Parigi.

redazione 23 Maggio 2026
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Monfils si Prepara per un Addio Emotivo a Roland Garros

Gael Monfils è pronto a dire addio al torneo di Roland Garros, mentre continua il suo percorso di addio nel circuito ATP. Il tennista francese, 37 anni, ha annunciato all’inizio di quest’anno che questa sarebbe stata la sua ultima stagione, e ha già partecipato a sei tornei per l’ultima volta nella sua carriera.

Nonostante Monfils non abbia mai vinto un titolo del Grande Slam, il suo cammino più vicino al trionfo è avvenuto nel 2008, quando raggiunse le semifinali al Roland Garros, per poi cedere il passo a Roger Federer in quattro set. Questo risultato ha segnato uno dei momenti più memorabili della sua carriera.

Prima di calcare il campo per l’ultima volta in questo prestigioso torneo, Monfils ha ricevuto un’accoglienza straordinaria durante una cerimonia di saluto presso il Court Philippe Chatrier. La celebrazione ha visto la presenza di figure iconiche come Novak Djokovic, Naomi Osaka e Jo-Wilfried Tsonga, che hanno reso omaggio alla carriera del tennista francese.

Monfils Riflessioni e Gratitudine per i Suoi Fan

Dopo la cerimonia, Monfils ha condiviso i suoi sentimenti su Instagram, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto nel corso degli anni. “Mi sono svegliato questa mattina, e sono senza parole. Non riesco a trovare parole sufficientemente forti per descrivere ciò che ho vissuto ieri sera. Tutte quelle emozioni, quell’intensità, quella bellezza—è stato indescrivibile. Mi sono svegliato pensando, wow, cosa è successo ieri?” ha scritto Monfils.

Tra i suoi messaggi più toccanti, ha voluto ringraziare i suoi tifosi francesi: “Vi amo. Profondamente, sinceramente. Mi avete supportato per tutta la mia carriera, e ieri mi avete regalato un momento che non avrei mai osato sognare. Un momento magico che rimarrà per sempre impresso nel mio cuore.”

Il tennista ha anche espresso il suo affetto verso la sua famiglia e gli amici, riconoscendo il loro sostegno: “A voi, la mia famiglia, i miei amici, grazie per essere stati al mio fianco. Siete sempre stati la mia forza.” Inoltre, ha dedicato un pensiero speciale ai suoi genitori: “Tutto ciò che ho vissuto ieri, tutto ciò che ho sperimentato in questi anni, lo devo a voi. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.”

Il Cammino di Monfils al Roland Garros 2026

Quest’anno, Gael Monfils ha ricevuto una wild card per il torneo e inizierà la sua avventura affrontando il connazionale Hugo Gaston al primo turno. Se dovesse superare il primo ostacolo, il suo prossimo avversario sarà uno tra Botic van de Zandschulp o Francisco Cerundolo.

Monfils si trova nel secondo quarto del tabellone, affiancato da nomi illustri come Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli e Daniil Medvedev. Inoltre, condividerà lo stesso lato del tabellone con Jannik Sinner, che lo scorso anno è stato finalista e mira a completare il suo Career Grand Slam a Parigi.

Il suo percorso al Roland Garros del 2025 si era interrotto al secondo turno, dove era stato eliminato da Jack Draper. La partita di quest’anno rappresenta non solo un’occasione per competere, ma anche un tributo alla sua carriera e alla passione che ha messo nel tennis.

Monfils ha dimostrato nel corso degli anni di essere un appassionato del gioco e un intrattenitore in campo. La sua energia e il suo stile di gioco hanno catturato l’attenzione di milioni di fan. Man mano che ci avviciniamo al suo ultimo torneo, il suo legame con i fan e la comunità del tennis continuerà a crescere, riflettendo l’amore che ha per questo sport e il posto che occupa nel cuore dei suoi sostenitori.

Per seguire le ultime novità sul mondo del tennis, inclusi i risultati e le analisi dei tornei, si possono consultare fonti ufficiali come il sito della ATP (www.atptour.com) e la Federazione Francese di Tennis (www.fft.fr).

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