Foto – Striscione dei tifosi della Lazio: “Saluti romani, camerata Reina”

Sta facendo discutere la foto dello striscione apposto da neofascisti sul viadotto a Roma con la scritta: “Saluti romani, camerata Reina”.

L’ex portiere del Napoli non ha mai nascosto le sue simpatie per il partita di ultra destra Vox in Spagna. La foto dello striscione per Reina a Roma vira proprio in questo senso. La foto sta facendo il giro del web scatenando una serie di polemiche è contrasti. E’ ben risaputo che la curva della Lazio oltre a fede calcistica, esprime pure fede politica. In particolare quella vicina ai gruppi estremisti di destra. Reina ha firmato un contratto proprio con la Lazio e questo pare abbia creato entusiasmo generale, oltre che per le qualità del portiere anche per le sue ideologie politiche.

Entusiasmo tale da far esporre uno striscione per Reina. Il testo è inequivocabile: “Saluti romani, camerata Reina”. Certe parole, certi sloga, non sono mai scomparsi nemmeno in Italia dove è vietata l’apologia del fascismo. Permangono anche in gruppi organizzati come quelli della Lazio, che non hanno mai fatto mistero di strizzare l’occhio alla destra estrema. C’è chi in queste ore sta definendo lo striscione come gesto ‘folle’ da parte dei gruppi organizzati, chi sta usando parole anche peggiori sul web. Una delle prime foto dello striscione per Reina è stata lanciata su twitter da Gianni Riotta e da quel momento le polemiche non si sono arrestate.