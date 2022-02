Fedele: “Napoli, scordati lo scudetto. Ha vinto De Laurentiis”

Enrico Fedele ha parlato della sfida scudetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis e delle prospettive future del club azzurro.

All’Olimpico, la Lazio ospita il Napoli per un match dalla posta in palio pesantissima in un senso o in un altro: se la squadra di Sarri cerca di trovare quella continuità che potrebbe permettergli di ritagliarsi un posto in Europa nella prossima stagione, quella di Spalletti vuole rilanciarsi dopo il pari di Cagliari e l’eliminazione in Europa League e approfittare dei mezzi passi falsi di Milan e Inter. Calcio d’inizio alle 20:50: l’arbitro dell’incontro sarà Di Bello.

Sulla sfida scudetto ai microfoni di tv luna è intervenuto Enrico Fedele, queste le sue parole:

“Il Napoli ha già fatto quello che doveva fare: si è assicurato la qualificazione in Champions League. Aurelio De Laurentiis ha già vinto ed è soddisfatto. Solo un cataclisma potrebbe rovinare i piani degli azzurri, ma non accadrà perché le altre squadre stanno arrancando. Scordiamoci lo scudetto, il calcio è una azienda. Per sopravvivere è necessaria la Champions, lo scudetto è solo un triangolino: conta poco per le finanze dei club”.