Sky – Napoli con il 4-3-3, la formazione anti-Lazio

Il Napoli gioca contro la Lazio a Roma per prendersi la testa della classifica, Spalletti passa al modulo 4-3-3. Secondo le ultime notizie di Sky su Lazio-Napoli, il tecnico dei partenopei varerà un nuovo modulo di gioco per far fronte anche all’emergenza a centrocampo. Tra i convocati del Napoli c’è Lobotka ma non scenderà in campo dal primo minuto, quindi vistele difficoltà di Demme nel centrocampo a due, si proverà a rinforzare la mediana passando ad un 4-3-3.

Lazio-Napoli: probabili formazioni

Secondo quanto riferisce Sky il Napoli partirà con un 4-3-3 facendo arretrare Zielinski sula linea dei centrocampi, ma il polacco, che ha lanciato un messaggio contro la guerra, è pronto a dare sostegno all’attacco dei partenopei. In fase offensiva il Napoli sarà un 4-2-3-1. In difesa c’è Rrahmani che in un primo momento sembrava dovesse andare in panchina, mentre in attacco confermato Osimhen punta centrale con Insigne e Politano

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Nella Lazio l’ex Maurizio Sarri ha due dubbi di formazione: Hysaj è in vantaggio per giocare da titolare sulla fascia sinistra al posto di Radu. Mentre Felipe Anderson ha più chance di giocare dal primo minuto, rispetto a Felipe Anderson. La punta centrale sarà sempre Ciro Immobile.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.