L’errore di Lindstrom, fotografia di una stagione fallimentare per il Napoli

L’incredibile errore sotto porta di Lindstrom contro il Barcellona riassume alla perfezione la deludente annata del Napoli tra acquisti sbagliati e big diventati anonimi.

CALCIO NAPOLI – L’incredibile errore sotto porta del neo entrato Lindstrom contro il Barcellona è la fotografia perfetta della disastrosa stagione del Napoli dopo la gloria dello scudetto. Un’occasione clamorosa fallita che avrebbe riaperto la qualificazione e cambiato il destino di una intera annata.

Il grave errore di Lindstrom

“Al 64′ Calzona ha inserito Lindstrom che però ha fallito il possibile 2-2 che avrebbe riaperto la partita e forse la stagione”. Un’occasione incredibile divorata dal danese, ancora a secco di gol dopo gli acquisti sbagliati dell’estate.

Gli altri flop dal mercato

Traoré ha deluso al posto di Zielinski, mentre Natan, Cajuste e Mazzocchi sono rimasti inerti in panchina. Ngonge entrato tardi non ha inciso.

Kvaratskhelia e Osimhen spariti

Nella notte horror dell’addio alla Champions sono spariti anche i big Kvara e Osimhen. Il georgiano impalpabile, il nigeriano annullato da un 17enne del Barcellona.

Il rigore negato pesa

“Non capisco perché non abbiano utilizzato il VAR” ha protestato Calzona per il rigore negato a Osimhen dopo il pestone subito in area. Un altro episodio sfavorevole.

L’errore di Lindstrom racchiude dunque in un solo episodio tutta la fallimentare stagione del Napoli. Dagli acquisti rivelatisi flop agli infortuni, dalle amnesie dei big alle sviste arbitrali decisive. Un concentrato di delusioni culminato in quell’incredibile occasione fallita dal danese al Camp Nou.