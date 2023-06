Di Francesco sicuro: “Napoli non è la rosa più forte d’Italia”

Eusebio Di Francesco parla del Napoli, del calcio italiano al termine della stagione 2022/23 con lo scudetto vinto dalla squadra di Luciano Spalletti.

Di Francesco intervistato da El Pais ha parlato di diversi argomenti legati al calcio italiano, tra cui anche il Napoli campione d’Italia: “Il Napoli ha avuto un grande coraggio nel dare importanza a giocatori giovani e poco conosciuti come Kvaratskhelia, che poi ha sorpreso tutti. Queste cose accadono quando giochi così tante competizioni. L’Inter ha la rosa più forte d’Italia. Ha perso punti importanti che hanno complicato il campionato, ma grazie alla profondità della rosa sono riusciti a prevalere in Europa“.

Poi si è soffermato anche su una valutazione del calcio italiano e quello europeo, visto che squadra come il Barcellona hanno vinto 11 partite col risultato di 1-0, quindi meno spettacolo, in termini di gol, rispetto al recente passato: “In Italia ci siamo sempre preoccupati di essere più verticali. Ora abbiamo un calcio più concentrato sull’attacco che insegue più duelli uno contro uno, senza pensare tanto alla copertura come prima. C’è un’evoluzione. È giusto che il calcio del futuro sia così. Ma presumo che ci sarà sempre qualcuno che gioca pensando di legare il risultato con un’altra filosofia. La diversità rende il calcio più bello“.