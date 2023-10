ADL voleva esonerare Garcia, Tuttosport: “Pensava che Conte gli avrebbe risolto tutti i problemi”

Tuttosport si è soffermato sulla scelta del patron del Napoli De Laurentiis di non esonerare Garcia, costretto dal rifiuto di Conte.

Nel mondo del calcio, le decisioni dei presidenti delle squadre spesso finiscono sotto i riflettori. Oggi, si parla di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e della sua recente decisione che ha lasciato tutti sorpresi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, De Laurentiis era convinto che Antonio Conte avrebbe risolto tutti i problemi della squadra. Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata, costringendo il presidente a rivedere la sua scelta e a confermare l’attuale allenatore del Napoli, il franco-spagnolo Rudi Garcia.

Aurelio De Laurentiis del Napoli deluso da Antonio Conte: Una Scelta Rimangiata

Aurelio De Laurentiis, nel tentativo di migliorare le prestazioni della sua squadra, aveva inizialmente preso la decisione di esonerare l’attuale allenatore Rudi Garcia. Era convinto che Antonio Conte, rinomato nel mondo del calcio, avrebbe preso le redini della squadra partenopea e risolto tutti i problemi esistenti. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto.

Secondo Tuttosport, De Laurentiis si è ritrovato in una situazione difficile, costretto a rimangiarsi una scelta che aveva già formalmente preso. Il presidente del Napoli si è trovato nel mezzo di un dilemma, cercando di convincere Conte a prendere il comando. Nonostante i suoi sforzi, le negoziazioni non sono andate a buon fine, costringendo De Laurentiis a confermare Garcia come allenatore della squadra.

Questa situazione ha portato De Laurentiis a varcare i cancelli di Castelvolturno con l’obiettivo di affrontare una difficile realtà: la sua speranza di avere Conte come allenatore si è infranta. La delusione di De Laurentiis è palpabile, soprattutto considerando che aveva pubblicamente esposto le ragioni per cui avrebbe preferito affidare la squadra a un altro allenatore, sottolineando la necessità di un cambiamento.

“Gli è andata male, pensava che Conte gli avrebbe risolto tutti i problemi e adesso si trova in mezzo al guado di una scelta che prima aveva formalmente preso e che poi ha dovuto rimangiarsi. Ieri ha varcato il cancello di Castelvolturno per mettere in pratica la strategia di provare ad infilare la corazza ad un allenatore al quale due giorni prima aveva pubblicamente spiegato il perché sarebbe stato meglio se il Napoli si fosse affidato nelle mani di un altro”.