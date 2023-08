DAZN, Alessio De Giuseppe: “Ho saputo una cosa su Natan. Lindstrom non vedo l’ora di vederlo con Kavara”

Il giornalista DAZN De Giuseppe elogia il lavoro di Garcia sul Napoli e si dice curioso di vedere Lindstrom e svela un retroscena su Natan.

CALCIO NAPOLI. Nel corso del programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione, Mattia Fele e Susy Fiorillo su 1 Station Radio, è intervenuto Alessio De Giuseppe, noto giornalista e conduttore di Dazn. Ha condiviso la sua opinione su diversi aspetti del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia.

Tattiche del Napoli con Rudi Garcia

Alessio De Giuseppe sottolinea che Rudi Garcia ha già iniziato a mettere il suo tocco sulla squadra, nonostante la forte impronta lasciata da Luciano Spalletti. Descrive il nuovo Napoli come una squadra più offensiva, con meno pazienza nel possesso palla e più incline alla verticalità. De Giuseppe è curioso di vedere come la squadra gestirà questa “frenesia d’attacco” nella prossima partita contro la Lazio.

Milan e Inter: Un Paragone

Secondo De Giuseppe, entrambe le squadre milanesi hanno impressionato, ma l’Inter sembra essere la più solida. L’Inter domina la partita, mentre il Milan gestisce il ritmo. Napoli, invece, brilla per il suo gioco offensivo.

Focus su Natan e Lindstrom

“Su Natan ho saputo una cosa, c’è un discorso di condizione e poi forse deve ancora un attimo tararsi con i tempi di uscita, sui contrasti in cui va smisurato rispetto al calcio italiano.

Ci sono un po’ di dinamiche da difensore abbastanza delicate che vanno allenate e sono allenabili, quindi ci sta che Garcia voglia attendere una gestione limata della sua irruenza per dargli possibilità al 100% di prendere confidenza con i ritmi elevati del calcio italiano.

Anche solo in allenamento. Allenarsi con il Napoli è sempre un qualcosa di alto livello.

Inoltre ci sta che si fidi di Rrahmani e Juan Jesus, che hanno una confidenza e una conoscenza con i centrocampisti che è tutta un’altra cosa”.

In quanto a Lindstrom, il giornalista è entusiasta di vedere come lui e Kvara si integreranno nel ruolo di ali, particolarmente in un sistema dove Garcia non fissa rigidamente i ruoli.

Mercato del Napoli

Al momento, De Giuseppe ritiene che il mercato del Napoli sembra chiuso, ma non sarebbe sorpreso se ci fossero ulteriori sviluppi.