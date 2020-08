Damiani: “Gira una bugia su Osimhen. Ecco cosa farà Lozano”

Oscar Damiani su Osimhen ha le idee chiare, l’operatore di mercato parla del nuovo acquisto del Calcio Napoli e del futuro di Hirving Lozano.

Oscar Damiani, agente ed operatore di calcio mercato ha parlato di Osimhen e Lozano ai microfoni di Kiss kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Hirving Lozano è un calciatore pagato tantissimo dal Napoli. Il club azzurro cercherà di rilanciarlo nella prossima annata calcistica sperando che possa fare meglio rispetto a quanto si è visto finora”.

Oscar Damiani, operatore di mercato, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss Napoli ha espresso un parere su Victor Osimhen:

“Circola una piccola bugia su Victor Osimhen. Si parla del nigeriano come di un calciatore forte soprattutto in area di rigore. Per me non è così. L’attaccante è un giocatore che per fare emergere le proprie qualità deve sfruttare gli spazi. Non è un bomber statico anche se è dotato di una grande fisicità“.