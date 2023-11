Cucchi incredulo: “Dove è Andato il Napoli Vincente dell’anno scorso?”

Riccardo Cucchi, icona di Radio Rai, esprime delusione sul Napoli di Garcia, confrontandolo con quello lo scorso anno.

Notizie calcio Napoli – Riccardo Cucchi, la voce storica di Radio Rai, che non ha esitato a esprimere il suo disappunto sul Napoli di Garcia attraverso i social media.

Cucchi, nel suo commento, ha posto l’accento sulle prestazioni non all’altezza del Napoli. “Dopo il primo tempo. Il Napoli ha avuto le sue occasioni, non molte, ma le ha avute. Certo che paragonare questa prestazione a una di quelle dello scorso anno fa male,” ha scritto Cucchi, mettendo in luce la differenza percettibile tra il gioco attuale e quello della scorsa stagione, che aveva entusiasmato tifosi e critici.

Nonostante la critica pungente, Cucchi ha riconosciuto le buone performance dell’Empoli, descrivendole come “ottime”. Questa osservazione evidenzia una performance equilibrata da parte dell’Empoli, che ha saputo tenere testa al Napoli.

Il post di Cucchi non solo riflette la delusione per l’attuale forma del Napoli, ma sottolinea anche l’importanza della coerenza e della qualità nel gioco per una squadra che ha mostrato eccellenze nella scorsa stagione. La speranza espressa implicitamente nel suo messaggio è che il Napoli possa ritrovare quella brillantezza e quel dinamismo che lo hanno contraddistinto in passato.

