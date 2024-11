Conte ha già scelto il nuovo attacco del Napoli: due i bomber nel mirino

Rivoluzione azzurra tra gennaio e giugno: De Maggio svela il piano di Manna e del tecnico salentino

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato importanti retroscena sul futuro del Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Dal rinnovo di Kvaratskhelia ai piani di Conte per il mercato, ecco tutti i dettagli della rivoluzione azzurra.

Il piano per Kvara e la promessa di Conte

“Il Barcellona? Le voci sull’incontro con gli agenti di Kvaratskhelia non mi risultano”, rivela De Maggio. “Il georgiano sta bene a Napoli e la società ha fatto una proposta importante: da 1.8 milioni attuali a 5.5 il primo anno, fino a 7 netti al quarto. Il Napoli si è messo dalla parte della ragione”.

“Conosco il percorso di Conte: porterà lo scudetto a Napoli nei prossimi tre anni”, l’annuncio del direttore. “La ricostruzione è già partita con sei nuovi innesti. Ne arriveranno altri due a gennaio e almeno quattro a giugno”.

Il doppio colpo di Conte sul mercato

Le possibili cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero garantire un tesoretto importante: “Diamo per buono che Kvaratskhelia possa andar via, ma ciò vorrebbe dire che il Napoli a giugno si troverebbe coi proventi della Uefa, con i soldi della cessione di Osimhen e quella di Kvaratskhelia. Sarebbero circa 200 milioni da mettere sul mercato. Il Napoli sta monitorando un top bomber per giugno“, svela De Maggio.

Gli obiettivi di gennaio

Manna è al lavoro per rinforzare la difesa: “Kiwior è l’obiettivo numero uno, sono certo che un centrale arriverà”. Non solo: “Il Napoli punta Bonny per l’attacco, vuole anticipare la concorrenza”. In estate erano nel mirino anche Singo ed Ebimbe.

La rivelazione più importante riguarda l’attacco: “Conte ha fatto due nomi per il futuro. Uno è un vero sogno”, conclude De Maggio. Il tecnico salentino ha le idee chiare per riportare il Napoli in alto.