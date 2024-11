Conte ha scelto il nuovo attaccante del Napoli: offerta pronta per Bonny, Raspadori verso l’addio

Il tecnico azzurro spinge per l’attaccante del Parma: sul piatto 15 milioni più Zerbin

Il Napoli è al lavoro per rinforzare l’attacco nella finestra di gennaio. Gli scout azzurri hanno messo nel mirino Bonny del Parma, profilo che ha conquistato Antonio Conte per caratteristiche tecniche e fisiche.

L’operazione è legata al futuro di Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro, valutato circa 25 milioni di euro, è finito nel mirino del Marsiglia. Una sua eventuale cessione aprirebbe la strada all’assalto per il talento del Parma.

L’offerta del Napoli per Bonny

Il club partenopeo sta studiando la formula giusta: sul piatto 15 milioni più una contropartita tecnica. Il nome più caldo è quello di Alessio Zerbin, che cerca spazio e gradisce la destinazione. Non è da escludere l’inserimento di Juan Jesus nell’operazione.

La mossa nasce dall’esigenza di fornire alternative valide a Conte. Il tecnico ha notato le difficoltà di Romelu Lukaku e vuole un attaccante con caratteristiche diverse per aumentare le soluzioni offensive.

Al momento non c’è una trattativa avviata, ma il Napoli sta valutando attentamente tutti gli scenari. La necessità di rinforzare l’attacco è una priorità per la dirigenza azzurra, che vuole mettere Conte nelle condizioni ideali per lavorare.