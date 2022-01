Colantuono: “Giochiamo ma in che condizione?” a Salerno parlano di campionato falsato

Napoli-Salernitana si gioca, ma non mancano le recriminazioni come quelle dell’allenatore Stefano Colantuono. Il tecnico dei granata in conferenza stampa ha detto: “Due calciatori si sono negativizzati e non sappiamo se possiamo aggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo. Ci sono otto calciatori che hanno il covid e, di conseguenza, non saranno a disposizione. Va ricordato che abbiamo infortuni e altre indisponibilità: partiremo per Napoli tra mille difficoltà. Ci sono cose che non riesco a capire. Abbiamo otto positivi, in questo momento, e speriamo che domani non ci siano ulteriori sorprese“.

Colantuono aggiunge anche che ci sono “calciatori che giocheranno per onor di firma. Chi gioco rischia di farsi male. Inoltre abbiamo Ranieri squalificato“.

Intanto anche i media più vicini alla Salernitana parlano di campionato falsato e di un match che non si doveva giocare. La Salernitana a causa del Covid 19 ha già perso una partita a tavolino. Ora i granata si ritrovano a dover giocare per evitare un’altra sconfitta senza nemmeno scendere in campo. Questo perché il nuovo protocollo della Lega mira a fare giocare il più possibile le squadre. Problemi simili li ha avuti anche il Napoli recentemente. Tra Covid 19 e infortuni gli azzurri hanno dovuto giocare match quasi senza avere cambi. Basti ricordare quello recente con la Juventus. Ci sono state partite in cui Spalletti in panchina aveva quasi solo giocatori della Primavera.