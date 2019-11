CdM – Napoli a gennaio nessuna epurazione, ecco lo scenario

Napoli a gennaio nessuna epurazione. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno durante un’analisi sull’incontro di oggi a Castel Volturno.

Oggi ci sarà l’incontro a Castel Volturno , tra Aurelio De Laurentiis e la squadra. A gennaio non ci sarà epurazione per il Napoli, a riferirlo è il CdM che sull’incontro scrive: “Uno scenario ipotizzabile: le multe vanno pagate, su questo sarà difficile che il presidente faccia un passo indietro, ma anche premi da ristabilire se nelle prossime gare fino a Natale il Napoli riuscisse a invertire la rotta. Un patto, insomma, in una famiglia che mai ha attraversato una crisi così forte e che vuole andare avanti insieme nel nome della ragione di Stato: la stagione da salvare“. In ogni caso non ci sarà “nessuna epurazione a gennaio, la squadra di qualità costruita in estate deve ritrovare forza ed entusiasmo. Tornare a fare risultati anche negli impegni che non sono in vetrina. E tornare a sorridere“.