Cannavaro acquista il Centro Paradiso: “Le porte si riapriranno”

Dopo 15 anni di trattative, Fabio Cannavaro ha acquistato il Centro Paradiso di Napoli, chiuso dal 2004. Obiettivo: riaprire il campo dove si allenava Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. “Le porte del Centro Paradiso si riapriranno“. Con queste parole e una foto davanti al cancello blu, Fabio Cannavaro ha annunciato sui social l’acquisto del Centro Paradiso di Napoli, struttura inaugurata nel 1975 e chiusa dal 2004 dopo il fallimento della società. Dopo 15 anni di trattative, l’ex capitano azzurro è riuscito a chiudere l’operazione con le società di leasing proprietarie.

Un sogno che si realizza per Cannavaro

Per Cannavaro si realizza un sogno inseguito per 15 anni, da quando era ancora un calciatore. Non sono noti i dettagli economici, ma ciò che conta, spiega, “è ridare una struttura per il calcio alla città della squadra campione d’Italia”. L’obiettivo è offrire un’opportunità ai giovani di Napoli per coltivare la passione per il calcio, proprio sul campo dove si allenava Maradona.

Al via i lavori di ripristino del centro paradiso di Cannavaro

Ora inizieranno i lavori per rimettere a posto il campo, rovinato da 19 anni di abbandono. Non ci sono ancora tempistiche precise, ma la priorità era chiudere la trattativa. “È un sostegno che vogliamo dare ai ragazzi di Napoli”, spiega Cannavaro. Lui stesso ha mosso i primi passi al Centro Paradiso, dove conserva tanti ricordi d’infanzia.

Rinasce un pezzo di storia del Napoli

Con la riapertura del Centro Paradiso, rinasce un pezzo di storia del Napoli e un punto di riferimento per il calcio giovanile in città. Chissà che da lì non possano uscire nuovi campioni. Di sicuro, grazie a Cannavaro, il sogno per tanti ragazzi può continuare proprio su quel terreno di gioco che ha visto crescere leggende come Maradona e lo stesso Fabio.