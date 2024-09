Cagliari-Napoli, preoccupazione per Kvara: Ecco cosa filtra

Kvaratskhelia ha subito una forte botta in nazionale. Preoccupazione in casa Napoli per la trasferta di Cagliari. Conte valuta le alternative

Antonio Conte rischia di dover fare a meno del suo asso Kvaratskhelia per la trasferta di Cagliari. Il georgiano ha preso una bella botta nel match contro l’Albania e ora il Napoli trema.

Il CT della Georgia, Willy Sagnol, ha confermato l’accaduto:

“Dopo aver preso una botta nel primo tempo, Kvara ha giocato con un forte dolore. Voleva giocare il più possibile. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento in campo, quindi l’abbiamo sostituito”.

Secondo Sky Sport, la situazione preoccupa il Napoli:

“Una forte botta che preoccupa il Napoli e soprattutto Antonio Conte in vista della sfida di domenica sul campo del Cagliari. L’obiettivo è ovviamente quello di recuperarlo al 100%, ma al momento l’esterno offensivo con il numero 77 va considerato in dubbio per la trasferta all’Unipol Domus”.

Se Kvara non dovesse farcela, Conte dovrà inventarsi qualcosa. Neres o Raspadori scalpitano per una maglia da titolare, ma perdere il georgiano sarebbe un bel guaio.

Insomma, a Napoli si incrociano le dita. I tifosi sperano di vedere il loro numero 77 sgusciare tra i difensori del Cagliari, ma la prudenza è d’obbligo. Kvara, genio e sregolatezza, questa volta dovrà ascoltare il suo corpo. E Conte? Beh, lui sta già studiando il piano B. Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare!