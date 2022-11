Bruscolotti: “Il Napoli da fastidio, oramai è chiaro…”

Giuseppe Bruscolotti parla del Napoli dei furti d’auto a Kvaratskhelia ed alla moglie di Kim, lo fa ai microfoni di Campania Sport.

L’ex giocatore ha detto: “I furti d’auto accadono dappertutto, ma se succede a Napoli viene evidenziato molto di più. Succede praticamente sempre, ogni volta che il Napoli comincia a fare grandi cose, comincia a dare fastidio a qualcuno. Ma veramente pensate che il Napoli non vinca per due furti? Queste cose accadono sempre e sempre accadranno. Napoli è ‘vecchia’ di queste cose: anche quando vincemmo noi, ne dissero e fecero di tutti i colori. Bisogna stare tranquilli e, in questo, Spalletti dà un gran contributo“.

Bruscolotti ha poi aggiunto: “A noi non deve interessare quello che succede fuori, ma l’ambiente interno alo spogliatoio. Non è facile tenere unito il gruppo, che in questo momento è l’arma in più del Napoli. Spalletti sta facendo un grande lavoro anche da questo punto di vista, li sta isolando da tutto il resto e li tiene ancora più uniti. Si vede anche sul campo con la squadra che soffre e lotta insieme. Il Napoli ha grandi certezze e bisogna pensare solo a questo. Il resto è cronaca e non ci dobbiamo pensare“.