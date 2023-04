Un bagno di folla per l’arrivo di Osimhen a Capri – FOTO

Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, Victor Osimhen si concede una pausa sull’isola di Capri insieme alla sua famiglia.

Il calciatore del Napoli Victor Osimhen, reduce dalla partita di Champions e dall’eliminazione del suo Napoli, ha deciso di concedersi una giornata di relax sull’isola di Capri insieme alla sua famiglia. Nel primo pomeriggio di ieri, Osimhen è arrivato sull’isola con una barca privata proveniente da Mergellina. Dopo una breve passeggiata per le vie dello shopping, il giocatore ha fatto tappa a via Camerelle, dove è stato seguito da un gruppo di tifosi azzurri entusiasti della sua presenza sull’isola.

Nonostante la sconfitta del Napoli in Champions League, il gol di Osimhen all’ultimo minuto ha reso felice il bomber nigeriano, che ha voluto concedersi una pausa dal campo e godersi una giornata di vacanza a Capri con la sua compagna Stephanie e la loro bambina nata a Napoli. Durante la sua permanenza sull’isola azzurra, Osimhen ha incontrato molti tifosi con cui ha scambiato chiacchiere, autografi e selfie.

Dopo una breve pausa rilassante sull’isola, il calciatore è poi tornato a Napoli per prepararsi per le prossime sfide in campionato.