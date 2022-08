Argentina, aggressione shock all’arbitro donna – VIDEO

Argentina, arbitro donna aggredito alle spalle. Grave episodio di violenza durante una partita della terza divisione regionale.

Ha del clamoroso quanto accaduto in Argentina la scorsa domenica in un match di terza divisione tra Independencia e Garmense. Cristian Tirone, giocatore che milita nella Garmense, ha colpito alle spalle l’arbitro donna – Dalma Magali Cortadi – con un pugno sul collo dopo delle proteste accese per una decisione non gradita. Ecco il video dello spiacevole accaduto, condannato fermamente dal club in un post sui social.

ARBITRO DONNA AGGREDITA IN ARGENTINA

A compiere il gesto è stato Cristian Tirone, calciatore della Garmense, nel corso della sfida contro il Deportivo Indipendencia giocata a pochi chilometri da Buenos Aires.

Dopo la decisione di espellere Tirone, la 30enne arbitro donna ha ammonito un altro calciatore della Garmense. Il 34enne calciatore, però, non ha digerito la scelta della direttrice di gara e – dopo aver eluso l’intervento dei compagni, che provavano a fermarlo – ha aggredito fisicamente la Cortadi con un pugno tra testa e schiena.

L’arbitro donna è crollata a terra, prima di rialzarsi ma in evidente stato di shock e di perdere conoscenza. Intervenuti anche i due guardalinee, che hanno provato ad allontanare Tirone dall’arbitro donna, con il giocatore fermato in campo dalla polizia – a cui ha opposto resistenza – e poi arrestato qualche ora più tardi e deve rispondere all’accusa di “lesioni lievi e violazione della legge 11.829 sugli eventi sportivi”.

Il match, interrotto sul risultato di 2-1 per la Garmense, è stato sospeso.

IL COMUNICATO DELLA GARMENSE

La Garmense, squadra di Tirone, ha diramato un comunicato ufficiale in seguito ai fatti accaduti:

“Visti i fatti accaduti questa domenica durante la partita di calcio tra Garmense e Independencia, durante la quale un giocatore della Garmense ha aggredito fisicamente la donna che fungeva da arbitro.

il club esprime il proprio forte rifiuto di questa azione, che è in contrasto con lo spirito che si intende instillare nella pratica di questo sport.

La società esprime solidarietà all’arbitro aggredito, le offre le sue scuse, si mette a sua disposizione e si impegna a continuare a lavorare per sradicare la violenza in tutte le sue forme e formare atleti con valori quali disciplina, solidarietà, impegno e soprattutto rispetto e tolleranza“.