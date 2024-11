Alvino: ‘Massa per Napoli-Roma? a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”

Il giornalista napoletano preoccupato par la designazione arbitrale Napoli-Roma, ricordando alcuni precedenti del direttore di gara.

Le polemiche arbitrali post Inter-Napoli, alimentate dalle dichiarazioni di Antonio Conte sul VAR, non accennano a placarsi. In questo clima di tensione, la designazione di Massa per la sfida Napoli-Roma ha suscitato perplessità negli ambienti partenopei.

Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni del programma RadioGoal, ha espresso molti dubbi sulla scelta dell’arbitro di Imperia: “Ho analizzato i precedenti di Massa e non sono tranquillo. In particolare, ricordo un Roma-Napoli dove ha ricevuto voti bassi da tutti i quotidiani sportivi”.

Il giornalista ha poi richiamato alla memoria un episodio della scorsa stagione che ha suscitato moltissime polemiche: “Contro l’Inter non fischiò un fallo su Lobotka che poi portò al gol dei nerazzurri. La questione arbitrale non l’ho sollevata io: è stato Conte a fine Inter-Napoli a parlare del VAR. Questi precedenti mi fanno pensare male, e come dice il detto: a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”.