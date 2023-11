Alvino: “De Laurentiis ha due nomi in mente per la prossima stagione”

Carlo Alvino svela che il presidente del Napoli, De Laurentiis, sta considerando Raffaele Palladino e Francesco Farioli come possibili allenatori per la prossima stagione.

Notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista noto per la sua vicinanza alle vicende del Napoli, ha recentemente condiviso interessanti dettagli sul futuro della panchina azzurra. Durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha discusso delle potenziali scelte di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Mentre Walter Mazzarri sembra essere la scelta immediata, Alvino ha svelato che De Laurentiis sta valutando due nomi per il futuro: Raffaele Palladino e Francesco Farioli.

“Nonostante l’attuale situazione, il Napoli si trova in una posizione forte, qualificandosi per la Champions League se la stagione finisse oggi,” ha commentato Alvino. Queste parole evidenziano non solo la posizione attuale del club, ma anche l’importanza strategica della scelta del prossimo allenatore.

