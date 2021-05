Allenatori Napoli: il Tottenham sceglie Benitez per il dopo Mourinho

Il Tottenham ha messo nel mirino Rafa Benitez per sostituire José Mourinho che ha firmato un triennale con la Roma. Il tecnico spagnolo viene considerato uno degli obiettivi più importanti per la società inglese. Il primo nome sulla lista degli Spurs era Ten Hag ma ora le cose sono cambiate. Benitez è il nome che convince maggiormente la dirigenza del Tottenham. Il tecnico è reduce da un’esperienza in Cina ed ha voglia di ritornare da protagonista nel calcio europeo, possibilità che gli potrebbe dare proprio il club inglese.

Il nome di Benitez era stato accostato anche al Napoli. Il tecnico punta sul modulo 4-2-3-1, quindi andrebbe a portare avanti il credo tattico utilizzato da Gattuso durante questa stagione. La pista Benitez per il Napoli si è molto raffreddata. Il club di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino anche Luciano Spalletti, allenatore che pure supporta il modulo che sta utilizzando l’attuale allenatore del Napoli. La SSCN sta sondando il terreno anche con altri allenatori, ma entro breve dovrà decidere. Le altre società si stanno già muovendo e quindi bisogna dare una risposta immediata, anche per programmare al meglio la prossima stagione.