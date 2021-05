Figc – Napoli e commissioni agli agenti: numeri alti per De Laurentiis

La Figc fa sapere che il Napoli è stata la quarta società per commissioni agli agenti in Serie A. La federazione oramai dal 2015 pubblica l’elenco della transazioni agli agenti sportiva. Un’operazione di trasparenza per indicare i costi degli operatori di mercato, intermediari e società. Nel 2020 il Napoli ha effettuato 13 transazioni tra rinnovi di contratto e nuove acquisizioni di giocatori. Attraverso l’operazione di trasparenza della Figc possiamo sapere il Napoli con quali agenti ha chiuso gli affari ed in totale quanto ha pagato, in commissioni, per chiudere gli accordi. Nonostante la difficoltà di De Laurentiis di trattare con gli agenti il Napoli si piazza al quarto posto di questa classifica che vede la Juventus guida il gruppo con 20,8 milioni di euro pagati. Al second posto c’è la Roma con 19,2 milioni di euro per le commissioni agli agenti, al terzo posto il Milan con 14,3 milioni di euro.

Commissioni agenti Figc: le operazioni del Napoli