Allan sostituito in Napoli-Fiorentina, lascia il campo infastidito

Allan sostituito nel secondo tempo non è andato in panchina ma ha lasciato il campo infastidito, senza salutare nessuno.

Un gesto che va interpretato quello di Allan che quando è uscito dal terreno di gioco ha deciso di andare direttamente negli spogliatoi. Allan sostituito in Napoli-Fiorentina non ha saluto né i compagni e nemmeno l’allenatore Gennaro Gattuso ma ha imboccato subito il tunnel che porta nel ventre del San Paolo. Il centrocampista brasiliano ha lasciato il posto a Demme che ha fatto il suo esordio in Serie A in maglia azzurra. Il centrocampista brasiliano fino al momento della sostituzione era stato forse uno dei migliori del centrocampo azzurro, sciupando anche un’occasione oltre a dannarsi l’anima sia in attacco che in retroguardia. Forse per questo motivo credeva di non dover essere sostituito.

Allan sostituito: gesto di stizza

Allan sostituito ha fatto intendere di non aver gradito la scelta di Gattuso di far entrare Diego Demme. Il giocatore è apparso molto infastidito nonostante non abbia pronunciato nessuna parola. Lo sguardo fisso a guardare solo il tunnel degli spogliatoi e niente altro, nessun cenno d’intesa ma nemmeno uno sguardo verso i suoi compagni di squadra. La sostituzione di Allan c’è stata al minuto 56, quando il Napoli stava perdendo per 1-0 con la Fiorentina. Un momento di grande difficoltà per il Napoli che al minuto 74 ha incassato anche il secondo gol grazie a Vlaovic che ha fatto fuori Ospina grazie ad un tiro a giro fantastico.