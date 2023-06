Alberto Angela Riceve Laurea Honoris Causa: “Mi Sento a Casa a Napoli, Come se Avessi Vinto lo Scudetto” – VIDEO

Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico italiano, riceve la laurea honoris causa in Geologia dalla prestigiosa Università Federico II di Napoli. Celebrando l’evento, Angela esprime il suo amore per la città e cita lo scudetto.

Nella città di Napoli, l’amore per la cultura e la scienza ha trovato una nuova espressione. Alberto Angela, il divulgatore scientifico più amato d’Italia, ha ricevuto la laurea honoris causa in Geologia applicata dalla prestigiosa Università Federico II. Questo importante riconoscimento inaugura l’ottocentesimo anno accademico dell’università.

Il Secondo Onore Napoletano per Angela

Questo è il secondo titolo honoris causa che Angela riceve a Napoli, un luogo che lui stesso descrive come una seconda casa. La città gli ha conferito in passato anche la cittadinanza onoraria. “Napoli è una città che sa accogliere nella sua comunità anche chi viene da fuori. Lo dice la storia. E io, quando vengo qui, mi sento sempre a casa“, ha dichiarato Angela durante la cerimonia.

“Ho Vinto il Mio Scudetto”

Angela ha espresso la sua emozione per il riconoscimento, paragonandolo a vincere uno Scudetto – il titolo del campionato di calcio italiano. “È un grande onore per me nel giorno in cui inizia questo compleanno così importante per l’ateneo. E poi in un momento così glorioso per la città, posso dire di aver vinto anche io il mio scudetto“, ha detto Angela.

Un Nuovo Programma in Arrivo

Durante l’evento, Angela ha annunciato un nuovo programma televisivo, che seguirà idealmente le orme di Superquark, il popolare programma scientifico condotto da suo padre, Piero Angela. Inoltre, ha parlato della geologia e del suo ruolo nel modellare la società e la storia. “Attraverso la geologia possiamo spiegare anche i cambiamenti storici e sociali di un territorio. La Campania è un esempio lampante di ciò”, ha sottolineato Angela.

Angela Celebra la Vita a Napoli

Alberto Angela ha espresso la sua ammirazione per la filosofia di vita di Napoli, elogiando la sua capacità di vivere nel presente. “In altre zone del mondo si programma il domani e, per far ciò, si perde il senso del presente. Ho imparato che a Napoli, invece, si vive per l’oggi, c’è la capacità di apprezzare tutti i momenti del presente“, ha concluso Angela, rivelando una volta di più il suo amore per la città partenopea.

