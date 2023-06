Stessi punti e goal del Napoli: clamorosa coincidenza al Fantacalcio. Ecco dove

Clamorosa coincidenza ad un Fantacalcio a Santa Maria Capua Vetere: stessi punti e goal del Napoli di Spalletti

Il Napoli ha stravinto la Serie A 2022/2023 con largo anticipo. Nessuno in Italia ha tenuto il passo della capolista. Con una qualità della rosa e l’organizzazione di gioco che hanno fatto la differenza rispetto alle avversarie. Incredibilmente, andando a sbirciare tra gli amanti del Fantacalcio, c’è una squadra che ha totalizzato gli stessi primati del Napoli.

Manco a farlo apposta il nome è FC SoloNapoli, a conferma che quest’anno sulla perla del Golfo c’è un aureola azzurra. La squadra partecipa da anni al Fantacalcio Busico a Santa Maria Capua Vetere ed è gestita da Nicola e Raffaele Busico, padre e figlio che sono tifosissimi dei colori azzurri. La loro compagine ha stravinto un Fantacalcio composto da 14 squadre tra amici di lunga data che condividono la passione per il calcio. Una vittoria resa ancor più difficile dal fatto che ogni presidente deve acquistare calciatori diversi dagli altri (non esistono doppioni).

In 38 giornate la FC SoloNapoli ha totalizzato 90 punti in 38 partite, frutto di 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, con 77 goal fatti e 28 goal subiti (differenza reti +49). Sono gli identici numeri del Napoli di Luciano Spalletti che, con tali primati, ha sbaragliato le resistenze di Lazio, Inter, Milan, Juve e tutte le altre. Ed in più c’è un’altra coincidenza. Nicola e Raffaele hanno puntato in attacco su Victor Osimhen: il capocannoniere del campionato con 26 reti all’attivo. Non c’è che dire: una coincidenza clamorosa nel nome del Napoli.