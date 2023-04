Zazzaroni: “La Juve poteva giocarsela con il Napoli senza le assenze” Poi le parole sull’Heysel

Ivan Zazzaroni ai microfoni di pressing ha commentato la sconfitta dela Juventus contro la Lazio e ha parlato dei cori razzisti.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è stato ospite della trasmissione calcistica “Pressing” in onda sulle reti Mediaset, dove ha commentato la sconfitta della Juventus contro la Lazio e ha parlato dei cori razzisti lanciati dalla curva bianconera durante la partita contro l’Inter.

Zazzaroni : “Senza le assenze la Juve era a ridosso del Napoli”

Zazzaroni ha affermato di non aver visto una brutta Juventus, soprattutto nel secondo tempo, e che la squadra avrebbe potuto pareggiare grazie allo sforzo finale. Ha inoltre evidenziato che la Lazio ha preso 22 gol in meno rispetto alla scorsa stagione e che ha una capacità in velocità straordinaria nel palleggio.

Sandro Sabatini ha poi fatto notare che la Juventus al completo è più forte della Lazio, ma che con gli indisponibili è poco più forte. Tuttavia, il commento non è stato gradito da Alberto Trevisani, il quale ha affermato che la Juventus è meno forte di una Lazio che ha giocato metà campionato senza Immobile.

Zazzaroni ha espresso la sua convinzione sulla stagione dei bianconeri, sottolineando che la Juve ha giocato per mesi con giocatori come Soulé, Fagioli e Miretti, mentre Vlahovic è in condizioni pietose e Chiesa non può giocare per 90 minuti. Ha quindi concluso che la rosa virtuale e reale della Juventus sarebbe probabilmente molto vicina e in lotta con il Napoli, se non ci fossero state tutte queste assenze.

“C’è una rosa virtuale e reale della Juventus. Probabilmente in altre condizioni sarebbe molto vicina e in lotta con il Napoli. Nonostante dite che faccia ca**re in campo” .

Razzismo verso Lukaku e i cori sull’Heysel

Successivamente, Zazzaroni ha aperto la discussione sui cori razzisti di qualche giorno fa all’Allianz Stadium durante Juventus-Inter, esprimendo la sua delusione per la squalifica della curva bianconera e per il fatto che gli ispettori federali non abbiano sentito i cori sull’Heysel nei primi 20 minuti. Ha definito questi cori “volgarissimi” e ha affermato che occorre un maggiore controllo sugli stadi.

“Quando vedo la squalifica della curva della Juventus e poi ho saputo che gli ispettori federali non hanno sentito i cori sull’Heysel dei primi 20 minuti mi sono sentito raggirato. Non scrivere queste cose a referto è colpevolissimo. Cori volgarissimi. Ci vuole coraggio. Chi è allo stadio e dovrebbe sentire questi cori per lavoro non lo fa.

La reazione di Lukaku è stata naturale e lo ha fatto anche in maniera civile dopo che è stato offeso. Credo che occorra un maggiore controllo e la Juventus ha già individuato i colpevoli. Ha un impianto di videosorveglianza all’avanguardia”,

Massimo Mauro ha affermato di non aver sentito alcun coro razzista durante la partita, ma Zazzaroni ha replicato che il referto riporta la presenza di cori razzisti al minuto 35 e 47 e che ha ricevuto 27 messaggi di persone che hanno sentito i cori sull’Heysel. Ha poi concluso affermando che o tutti questi testimoni sono ubriachi o Lukaku crede di essere vittima di un complotto razzista, ma è chiaro che non si tratta di “niente”.

“Nel referto è riportato che sono stati sentiti al minuto 35 e 47. Per quanto riguarda i cori sull’Heysel ho ricevuto 27 messaggi di persone che li hanno sentiti. O sono tutti ubriachi o Lukaku crede di essere vittima di complotto razzista o stiamo parlando di niente”.