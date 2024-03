Vinicius telefonata a Juan Jesus: Solidarietà anche da Maignan

Juan Jesus ha ricevuto una telefonata di vicinanza dal connazionale Vinicius del Real Madrid dopo il caso Acerbi. Solidarietà anche da Maignan del Milan.

L’amarezza per l’assoluzione di Acerbi non ha lasciato solo Juan Jesus. Il difensore brasiliano del Napoli ha infatti ricevuto la solidarietà di due top player come Vinicius del Real Madrid e Mike Maignan del Milan.

La telefonata di Vinicius

Come riportato da Sky Sport, Juan Jesus ha ricevuto addirittura una telefonata di sostegno dal connazionale e stella del Real Madrid Vinicius Junior. Un gesto di vicinanza significativo da parte del fenomeno brasiliano verso il compagno di nazionale rimasto profondamente amareggiato dal caso.

Maignan a fianco di Juan Jesus

Solidarietà è arrivata anche da Mike Maignan, portiere del Milan, che “gli ha dimostrato la sua vicinanza” secondo le informazioni raccolte dall’emittente satellitare.

Una vicenda che ha scosso l’ambiente

L’assoluzione di Acerbi dalle accuse di insulti razzisti a Juan Jesus ha inevitabilmente creato grande clamore nell’opinione pubblica e nello stesso ambiente calcistico. Tanti si aspettavano una punizione esemplare per il difensore dell’Inter dopo le frasi razziste confermate dallo stesso Acerbi.

Un segnale importante

In questo contesto, i gesti di Vinicius e Maignan assumono un’importanza simbolica notevole. Due campioni di caratura mondiale che hanno scelto di stargli vicino in un momento difficile come attestato di rispetto umano e condanna di ogni forma di discriminazione.

La chiamata di Vinicius in particolare, da connazionale di Juan Jesus, rappresenta un modo concreto per rinsaldare quel legame di fratellanza che va oltre il calcio giocato. Un segnale di compattezza da parte dei protagonisti contro atteggiamenti che nessuno vuole più vedere nei campi di gioco.