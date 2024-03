Infortunio Kvaratskhelia: contrattura all’adduttore, out contro l’Atalanta

Gli esami hanno evidenziato una forte contrattura all’adduttore per Kvaratskhelia, che svolgerà terapie e lavoro di recupero. Salta l’Atalanta e punta al rientro col Monza.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante georgiano Kvaratskhelia dopo gli esami svolti al rientro dall’impegno con la nazionale. Il Napoli ha diramato il report ufficiale:

“Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra.”

Una diagnosi che costringe Kvara a saltare con ogni probabilità la delicata sfida di sabato contro l’Atalanta, viste le condizioni dell’adduttore sinistro. Il Napoli preferisce non rischiare ed evitare un peggioramento.

Iter riabilitativo e possibile rientro

Secondo quanto appreso, il georgiano dovrebbe restare fermo per circa 10 giorni, lavorando con terapie e sedute specifiche in palestra per smaltire la contrattura.

L’obiettivo è quello di rimetterlo a disposizione di Spalletti per la gara casalinga del 7 aprile contro il Monza, a patto che l’iter riabilitativo prosegua senza intoppi.

Una perdita pesante per il Napoli

L’assenza di Kvaratskhelia priva la formazione partenopea del suo elemento di maggiore qualità in questa stagione. Il georgiano con le sue giocate ha spesso sbloccato le partite più complicate per il Napoli.

La speranza è che possa riprendersi in tempi brevi e tornare a disposizione il prima possibile per la volata finale di campionato, visto il suo apporto determinante in termini di gol e assist per la squadra di Spalletti.

Napoli in apprensione quindi, ma confidente di poter riabbracciare il suo gioiello offensivo già nel prossimo impegno contro il Monza dopo il previsto stop contro l’Atalanta.