Valore del brand del club di calcio. Brand Finance stila l’annuale classifica dei club con maggior valore. Il Napoli perde due posizioni.

La società britannica, Brand Finance, ha pubblicato l’annuale report sul valore del brand dei club calcistici col valore più alto al mondo. Sei i club italiani nella classifica delle migliori cinquanta squadre, ma nessuno nella top 10.

VALORE BRAND DEI CLUB SECONDO BRAND FINANCE

La classifica dei 50 brand calcistici dal valore più alto è firmata dalla società di consulenza nata nel 1996. Brand Finance, con sede a Londra, valuta la forza e il valore di oltre cinquemila marchi globali ogni anno, in oltre quaranta settori e in quarantasei nazioni diverse.

Il valore del brand in questo caso nella classifica del 2020 dei club calcistici – è espresso in milioni di euro.

Come spiegato dalla stessa società, il concetto di brand di un club calcistico è dato dall’aggregazione di diversi fattori, quali giocatori, staff, impiegati, ma anche tifosi, investitori, merchandising, sponsor e diritti tv.

Doverosa precisazione da parte di Brand Finance sulla situazione legata all’emergenza Coronavirus. In questa che è la quindicesima edizione del report annuale, si è osservato per la prima volta negli ultimi sei anni a un calo del valore dei brand calcistici.

Per la precisione, “A causa degli effetti della pandemia sulle tre aree principali – botteghino, tv e sponsor – si è registrata una diminuzione di 751 milioni (il 3,7%) sul valore cumulativo dei brand dei 50 club in classifica“.

Partendo dalle italiane, risaliamo fino alla top 10 complessiva. In più, anche il confronto con la posizione di classifica del 2019.

TOP 50

Ecco la top 50 dei club per valore del brand:

42) LAZIO: valore del brand 127 milioni di euro (posizione nel 2019: 42°)

29) NAPOLI: valore del brand 188 milioni di euro (posizione nel 2019: 26°)

26) ROMA: valore del brand 204 milioni di euro (posizione nel 2019: 18°)

22) MILAN: valore del brand 215 milioni di euro (posizione nel 2019: 15°)

14) INTER: valore del brand 466 milioni di euro (posizione nel 2019: 13°)

11) JUVENTUS: valore del brand 676 milioni di euro (posizione nel 2019: 11°)

10) ARSENAL: valore del brand 719 milioni di euro (posizione nel 2019: 9°)

9) TOTTENHAM: valore del brand 784 milioni di euro (posizione nel 2019: 10°)

8) CHELSEA: valore del brand 949 milioni di euro (posizione nel 2019: 7°)

7) PSG: valore del brand 967 milioni di euro (posizione nel 2019: 8°)

6) BAYERN MONACO: valore del brand 1 miliardo e 56 milioni di euro (posizione nel 2019: 4°)

5) MANCHESTER CITY: valore del brand 1 miliardo e 124 milioni di euro (posizione nel 2019: 5°)

4) LIVERPOOL: valore del brand 1 miliardo e 262 milioni di euro (posizione nel 2019: 6°)

3) MANCHESTER UNITED: valore del brand 1 miliardo e 314 milioni di euro (posizione nel 2019: 2°)

2) BARCELLONA: valore del brand 1 miliardo e 413 milioni di euro (posizione nel 2019: 3°)

1) REAL MADRID: valore del brand 1 miliardo e 419 milioni di euro (posizione nel 2019: 1°)