Torino-Napoli. Tifosi azzurri increduli per la decisione di Ancelotti

Torino-Napoli, nella formazione degli azzurri manca ancora Ghoulam. Tifosi napoletani increduli per la decisione di Ancelotti

Carlo Ancelotti esclude dalla formazione che sfiderà il Torino, Callejon ma soprattutto Ghoulam.

Per l’esterno algerino è la seconda bocciatura dopo la tribuna con il Genk in Champions League.

Per i tifosi del Napoli, la decisione di Ancelotti su Ghoulam resta un mistero.

Sui social cominciano le ipotesi dei fan azzurri, circa le condizioni di Ghoulam :

“Che problemi ha il terzino algerino? Spedito in tribuna in Champions contro il Genk accanto a Lorenzo Insigne, il calciatore non sarà in campo nemmeno quest’oggi. Problema fisico o c’è altro?



I tifosi azzurri attendono risposte ufficiali da parte di allenatore e società. Per i tifosi, l’assenza di Ghoulam non si spiega, il terzino si è regolarmente allenato, ma continua ad essere escluso dall’11 ufficiale.

“Ghoulam è rotto e non tornerà più quello di prima – scrive un tifoso sui social”;

“Ghoulam come Zuniga“; ” perché Ancelotti non fa giocare Ghoulam?”

L’esclusione di Ghoulam, resta relegata nella cosiddetta scelta tecnica, ancelotti ha rpeferito schierare Hysaj sulla sinistra, a Centrocampo torna il trio: Fabian, Allan e Zielinski. In attacco torna dal primo minuto il capitano Lorenzo Insigne che sarà affiancato da Lozano e Mertens.

Mistero anche sul modulo, Ancelotti in allenamento aveva fatto provare il 4-3-3, ma dalle ultime voci sembra che invece giocherà con il 4-4-2, modulo che penalizza sia Insigne che Lozano.