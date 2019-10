Torino-Napoli, formazioni ufficiali. Ancelotti lascia un big in panchina

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli. Mazzarri punta sulla coppia Verdi-Belotti. Ancelotti con il tridente rinuncia a Callejon



TORINO – All‘Olimpico Grande Torino arriva il Napoli di Ancelotti per sfidare i granata. Il Napoli di punti in classifica ne ha 12, arriva dalla vittoria in casa col Brescia per 2-1.

Mazzarri, ex tecnico del Napoli, cerca insistentemente la vittoria dopo la sconfitta subita a Parma nello scorso turno.

Gli azzurri hanno bisogno dei tre punti per approfittare dello scontro diretta tra Inter e Juventus in vetta alla classifica.

Il Torino proverà a fare il massimo perché ha vinto solo una volta nelle ultime 4 giornate di Serie A ed andare alla sosta con un altro risultato negativo, per giunta in casa, potrebbe essere deleterio.

TORINO-NAPOLI LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Torino e Napoli per il match di questo pomeriggio.

TORINO – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ansaldi, Rincon, Lukic, Baselli, Laxalt; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI – Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Doveri di Roma.



TORINO-NAPOLI IN STREAMING E TV

Diretta TV su SKY sui canali SKY Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e SKY Sport (251 del satellite), diretta streaming SkyGo, livescore su AreaNapoli.it (restando connessi a questa pagina).