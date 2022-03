Tiki Taka, Auriemma asfalta Cruciani: “Sei un razzista e Juventino”

Scontro Auriemma-Cruciani su tiki Taka La repubblica del pallone, volano gli stracci tra il giornalista napoletano e il conduttore de la Zanzara.

Volano parole grosse tra Auriemma e Cruciani durante l’ultima punta di Tiki Taka. Il giornalista napoletano accusa di razzismo il conduttore de La Zanzara. Cruciani aveva maltrattato in diretta radiofonica il giornalista di Agropoli e tifosissimo della Juventus Vessicchio per una battuta su Firenze e i fiorentini:

Auriemma ha esordito: “Volevo dire una cosa a Cruciani, ho sentito il suo intervento in radio contro Vessicchio. Bravo Cruciani sei riuscito a scagliarti contro un tuo sodale, un tifoso della Juventus”.

Pronta la risposta di Cruciani : “Non dire stupidaggini, poi non ho mai detto frasi del genere su Napoli”.

Auriemma non sopportando più l’atteggiamento da Mr so tutto io di Aruciani ha risposto: “Lo hai fatto solo perché è di Agropoli, profondo Sud. Complimenti, sei un razzista. Se fosse stato di Poggibonsi e Asti, non so se tu avresti avuto lo stesso modo brutale nel rivolgerti nei suoi confronti. Non ti smentisci mai, sei un benefattore al contrario. Togli ai poveri per dare i ricchi, sei il Robin Hood della Garbatella“.

Cruciani si è aggrappato alle solite frasi qualunquiste: “Ma che dici? Lo avrei fatto lo stesso. Scusami ma uno dice che Firenze è una città di merda e poi la colpa è la mia”.

Il solito Chiambretti ha poi chiuso la disputa tra Auriemma e Cruciani