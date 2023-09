Tancredi Palmeri: “De Laurentiis si crede un Dio. Dove Sono i Rinnovi Promessi?”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, critica aspramente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per alcune dichiarazioni e i mancati rinnovi contrattuali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tancredi Palmeri, noto giornalista di Sportitalia, non ha usato mezzi termini nel suo recente editoriale riguardante Aurelio De Laurentiis, il carismatico presidente del Napoli. Secondo Palmeri, De Laurentiis sta giocando un ruolo troppo prominente, oscurando persino le prestazioni della sua squadra con dichiarazioni audaci e spesso polemiche.

Palmenri: “De Laurentiis Si Sente un Dio”

“Quando vinci uno scudetto, è normale sentirsi un domineddio,” ha esordito Palmeri, riconoscendo i successi di De Laurentiis nel mantenere il Napoli competitivo nel panorama calcistico italiano. Tuttavia, il giornalista avverte che il presidente rischia di perdere il contatto con la realtà, soprattutto quando si tratta di rinnovi contrattuali per i giocatori chiave della squadra.

“Quando vinci uno scudetto come ha fatto De Laurentiis a Napoli, è normale sentirsi un domineddio che cammina in terra. E non che Aurelio effettivamente non abbia alcune tracce di deità, vista la capacità pluriennale di tenere i conti in maniera perfetta ed essere competitivo (pur senza l’obbligo di vittoria che attiene invece alle strisciate del Nord). Tuttavia, quando sei in tale trance agonistica, il rischio sempre in agguato è quello di sentirsi al di sopra degli eventi, delle situazioni, delle tue possibilità. È evidente che è quello che sta succedendo al presidente del Napoli”.

Promesse e Realità

Palmeri sottolinea come, da inizio estate, De Laurentiis abbia monopolizzato l’attenzione mediatica con annunci quasi periodici riguardanti i rinnovi contrattuali dei suoi giocatori.

“Se fate bene mente locale, è praticamente dall’inizio dell’estate che il tempo dei nostri giorni andati sotto l’ombrellone viene scandito dalla periodica attesa o quasi annuncio di un importante rinnovo del contratto di uno dei big del Napoli. Poco ci manca e abbiamo quasi consumato più imminenze del rinnovo di Osimhen, che angurie,” ha commentato sarcasticamente il giornalista.

Le Strategie del Napoli

Le parole di Tancredi Palmeri rappresentano una critica pungente alla gestione di De Laurentiis e sollevano interrogativi legittimi sulle strategie future del Napoli. Mentre il presidente continua a fare dichiarazioni audaci, la domanda che rimane è: dove sono i rinnovi contrattuali promessi? In un mondo calcistico sempre più competitivo e incerto, le parole devono essere supportate da azioni concrete.