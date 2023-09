Spalletti non paga la Clausola: De Laurentiis Prepara la Mossa Successiva

Luciano Spalletti non ha ancora pagato la clausola al Napoli dopo il suo debutto con la Nazionale. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe attivare il collegio arbitrale per garantire il pagamento della penale.

CALCIO NAPOLI. Nonostante l’entusiasmo che ha circondato il debutto di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Nazionale Italiana, una questione rimane in sospeso: la clausola contrattuale con il Napoli. Spalletti, che ha guidato il Napoli alla vittoria dello scudetto la scorsa stagione, non ha ancora pagato la clausola prevista nel suo contratto con il club partenopeo.

Un Debutto con Sfumature

Il debutto di Spalletti sulla panchina della Nazionale è stato macchiato dal gol su punizione di Bardi, che ha portato al pareggio con la Macedonia del Nord. Ora, l’Italia deve vincere contro l’Ucraina il 12 settembre per mantenere vive le speranze di qualificazione agli Europei 2024.

La Mossa di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta considerando l’opzione di attivare il collegio arbitrale per garantire il pagamento della clausola. La penale, che ammonta a due milioni di euro, è dovuta al mancato anno sabbatico da parte di Spalletti, come previsto dal suo contratto con il Napoli.