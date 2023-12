Spalletti cittadino onorario, Del Genio frena: “Tifiamo solo Napoli”

Dopo la cerimonia per la cittadinanza a Spalletti, il giornalista Paolo Del Genio sui social invita a sostenere sempre e solo il Napoli.

La cerimonia che ha conferito la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi azzurri. C’è chi enfatizza i meriti dell’allenatore nella conquista dello scudetto, chi invece predica cautela.

Tra questi ultimi il giornalista Paolo Del Genio, che sui social ha pubblicato un messaggio eloquente: “Noi tifiamo sempre e solo per il Napoli. Insieme al Napoli c’è Diego. Poi gli altri (presidenti , allenatori, calciatori, dirigenti vari) usufruiscono del nostro sostegno perché lavorano per la nostra squadra, ma nulla più”.“.

Parole che invitano a non eccedere nel personalismo e a mantenere al centro sempre e comunque il bene del Napoli, al di là dei singoli. Non tutti concordano però con questa visione, ritenendo che Spalletti meriti un trattamento di riguardo per quanto fatto nella passata stagione.