Politano: “Siamo una squadra forte e lo sappiamo. Kvaratskhelia è fortissimo. Rigore? Vi dico come volevo tirarlo”

Matteo Politano parla al termine del match che ha visto il Napoli vincere con il Milan a San Siro, grazie anche ad un rigore dell’ex Inter. “Eravamo un po’ stanchi per la trasferta di Champions League, non siamo partiti benissimo, ma poi siamo stati bravi a crescere e reagire. La rivoluzione? Fin dalle prime volte abbiamo capito che avevamo una squadra forte e che potevamo fare delle belle partite. Noi dobbiamo andare avanti così perché sappiamo di avere una squadra di grande qualità” ha detto Politano.

Politano a Sky ha poi aggiunto: “Noi siamo consapevoli di essere una squadra forte e mettiamo in campo sempre la stessa mentalità contro chiunque, che sia il Milan, che sia il Lecce o altre squadre. Noi vogliamo sempre fare bene e giocare. Kvaratskhelia? Fin dal primo giorno si è visto che era davvero forte, lo vedi da come trattata il pallone dalle movenze. Ma lui è giovane e può crescere ancora tanto“.

Sul possibile addio durante la sessione di calciomercato estiva, Politano ha aggiunto: “Con il mister è tutto risolto, c’era stato qualche problemi a fine stagione ma abbiamo chiarito tutto e sono felicissimo di essere rimasto a Napoli“. Politano ha commentato anche il rigore non perfetto tirato contro il Milan: “Volevo tirarlo centrale, ma non ha preso il giro che volevo io”.