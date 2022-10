Pizzul: “Kvaratskhelia? Evitiamo paragoni con Baggio. Su Roma-Napoli…

Pizzul non vuole addentrarsi nel paragone tra Kvaratskhelia e Baggio che ritiene due calciatori diversi, mentre su Roma-Napoli ha una sensazione

Bruno Pizzul, storico giornalista RAI, evita di fare paragoni tra Kvaratskhelia e Roberto Baggio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, il famoso telecronista afferma: “L’ho detto e lo ripeto: Kvaratskhelia è un calciatore davvero fantastico, ma a mio avviso paragonarlo ad un grande come Roberto Baggio è difficile anche perché come caratteristiche sono diversi. Fatto questo distinguo, è di tutta evidenza che sta facendo vedere qualcosa di straordinario soprattutto perché da sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di importante quando ha il pallone tra i piedi”.

Pizzul esprime la sua opinione su Roma-Napoli

L’apprezzamento di Pizzul non manca per il calciatore georgiano che sta entusiasmando tutti per il suo modo di giocare: “In questo momento magico del Napoli è Kvaratskhelia la stella più luminosa, lasciamo stare Baggio, ripeto, che oltre ad essere diverso aveva meno continuità durante la partita con sprazzi diversi. Kvara è incombente e perfino Spalletti che è poco propenso a sottolineare i meriti dei giocatori mette in evidenza il suo apporto difensivo. Roma-Napoli? Avventurarsi in pronostici è difficile, ma la mia sensazione è che i partenopei dovrebbero mettere in grande difficoltà la Roma. Spalletti potrebbe battere Mourinho in una partita dalle grandi emozioni”