Tennis Napoli Cup: vincono Berrettini e Musetti ma continuano le polemiche

Corsa contro il tempo alla Tennis Napoli Cup: i risultati dei 12 match di giovedì con il successo di Berrettini ma continuano le polemiche

La grande accelerazione di un giovedì da impazzire alla Tennis Napoli Cup ha permesso di rientrare nei ranghi. Con ben 11 match in 10 ore, il Tabellone del singolare maschile si è ripreso e manca all’appello solo l’ultimo match degli ottavi di finale, il più atteso tra lo spagnolo numero 1 Carreno Busta ed il nazionale italiano Fabio Fognini. Per quest’ultimo sarà la seconda gara odierna dopo il successo di stamattina contro Grenier nella gara del primo turno: lo stesso è capitato anche a McDonald, Zhang e Djere. I primi due hanno vinto due match su due e si sono qualificati ai quarti di finale mentre Djere ha ceduto a Lorenzo Musetti.

Esordio vincente per Matteo Berrettini, tra i favoriti della kermesse

Oggi è stato il giorno del debutto di Matteo Berrettini che ha superato in scioltezza Carballes Baena per 6-2, 6-4 ed è tra i favoriti assoluti per il successo finale. Nonostante la corsa contro il tempo non sono mancate le polemiche per la decisione dell’organizzazione di dividere il programma delle partite in Sessione 1 e Sessione 2, l’equivalente anticipata di Sessione Giorno e Sessione Sera che però hanno cambiato orario a causa dei problemi di umidità che hanno obbligato ad anticipare i tempi. Mentre ieri però le partite sono state sospese alle 19.10, quest’oggi il manto sta tenendo ed in serata si svolgerà il match tra Carreno Busta e Fognini.

I motivi della polemica? I tifosi lamentano l’approssimazione con cui gli orari sono stati modificati ed anticipati, per cui sui social tutti hanno richiesto l’eliminazione delle Sessioni e l’equiparazione dei biglietti, sia Giorno che Sera. Una soluzione che però al momento non gode del favore degli organizzatori.

RISULTATI DEL PRIMO TURNO

McDonald-Passaro 6-3, 7-5

Zhang-Fucsovics 6-4, 7-6

Fognini-Grenier 6-4, 3-6, 6-3

Djere-Gojo 6-4, 7-6

RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE

Daniel-Cachin 6-4, 7-6

Zhang-Baez 7-6, 7-6

Berrettini-Carballes Baena 6-4, 6-2

McDonald-Bautista 6-4, 6-4

Galan-Borges 7-6, 6-4

Kecmanovic-Moutet 5-3 ritiro di Moutet

Musetti-Djere 7-5, 6-3

Carreno Busta-Fognini in serata

PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE (IN PROGRAMMA VENERDÌ 21 OTTOBRE)

Carreno Busta vs Fognini-Kecmanovic

Musetti-Galan

Zhang-McDonald

Berrettini-Daniel